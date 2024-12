Kriege lassen Umsatz von Rüstungskonzernen steigen

Stockholm: Angesichts der aktuellen Kriege auf der Welt steigt die Nachfrage nach Waffen drastisch an. Das geht aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Demnach haben die 100 größten Rüstungskonzerne im vergangenen Jahr ihren Umsatz um gut 4 Prozent gesteigert. Insgesamt wurden Rüstungsgüter und Militärleistungen im Wert von umgerechnet knapp 600 Milliarden Euro verkauft. Allein die vier deutschen gelisteten Konzerne steigerten ihren Gewinn um 7,5 Prozent. Vor allem die Kriege in der Ukraine und in Nahost führen zu einer größeren Nachfrage nach Waffen. Die Friedensforscher gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung auch heuer fortsetzt.

