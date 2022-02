Krieg in der Ukraine: Kampf um Kiew ist entbrannt

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Am zweiten Tag des russischen Angriffs ist der Kampf um die ukrainische Hauptstadt entbrannt. Nach Angaben des Innenministeriums wird Kiew mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen beschossen. Die russische Seite bestätigt das bisher nicht. Der Präsident der Ukraine, Selensky, teilte mit, dass russische Soldaten bis in den Großraum Kiew vorgerückt sind. Er warb in der Früh vor allem um die Unterstützung der osteuropäischen Nato-Mitglieder. Auf Twitter schrieb Selensky, er habe den polnischen Präsidenten Duda um Hilfe gebeten, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Er bestätigte zudem, dass russische Truppen die Ruine des Atomkraftwerkes Tschernobyl unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA forderte, die Sicherheit des havarierten Reaktors müsse unbedingt gewährleistet werden - ebenso die der anderen 15 Atomanlagen in der Ukraine.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 09:00 Uhr