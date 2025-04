Krieg gegen Hamas überschattet Start der Karwoche im Heiligen Land

Jerusalem: Mit einer Palmprozession hat im Heiligen Land die Karwoche begonnen. Schon am frühen Morgen hatten sich Gläubige zum Gottesdienst in der Grabeskirche versammelt. Am Nachmittag zogen Tausende durch die Altstadt von Jerusalem. Überschattet werden die christlichen Feierlichkeiten vom Krieg Israels gegen die Hamas. Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers in den vergangenen 48 Stunden mehr als 90 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter war auch ein Krankenhauskomplex im Norden. Dort war das Personal kurz zuvor aufgefordert worden, die Patienten und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums kam eine Patientin ums Leben. Israel erklärte, man habe eine Kommandozentrale der Hamas in der Klinik getroffen.

