Kreuzweg-Prozession im Vatikan findet ohne Pilger statt

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Im Vatikan hat die traditionelle Kreuzweg-Prozession zu Ostern begonnen. Wegen der Corona-Krise war sie vom Kolosseum auf den Petersplatz verlegt worden. Pilger sind aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht zugelassen. Zuvor hatte Papst Franziskus im Petersdom mit wenigen Würdenträgern und Gästen die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu gefeiert. Auch diesen Gottesdienst konnten die Gläubigen nur über Livestreams im Internet verfolgen. Der Prediger des Papstes, Kapuzinerpater Cantalamessa, sagte in seiner Ansprache, die Corona-Welle habe den Menschen mehr Solidarität gebracht. Das Virus kenne keine Grenzen und habe, so wörtlich, "alle Barrieren und Unterschiede eingerissen". In Gebeten wurde der Opfer der Pandemie gedacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 22:00 Uhr