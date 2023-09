Kreuzfahrtschiff steckt in Fjord in Grönland fest

Kopenhagen: In Grönland ist ein Kreuzfahrtschiff auf Grund gelaufen. Wie die dänischen Behörden mitteilten, ist von den 206 Personen an Bord niemand verletzt. Es gebe keine Schäden an dem Schiff und deshalb bestehe auch keine Gefahr für die Umwelt. Die "Ocean Explorer" steckt im Alpefjord im Nationalpark Ostgrönland fest. Die Marine teilte mit, Hilfskräfte seien gut 2.000 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt. Hilfe könne frühestens morgen eintreffen. Ein in der Nähe befindliches Kreuzfahrtschiff wurde kontaktiert, um sich für den Notfall bereitzuhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 23:00 Uhr