Kreuzfahrtschiff mit Corona-Infizierten erreicht Piräus

Warnstreiks legen öffentlichen Nahverkehr in Bayern lahm

München: Wegen Warnstreiks im Nahverkehr stehen seit heute Früh in vielen bayerischen Städten Bahnen und Busse still. In München und Nürnberg fahren keine U-Bahnen, auch die meisten Trambahnen blieben in der Landeshauptstadt in den Depots. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sprach in der Früh von einem vollen Erfolg der Aktion und betonte, die Streikbereitschaft liege in fast allen Städten bei nahezu 100 Prozent. Betroffen vom Warnstreik sind auch Würzburg, Coburg, Landshut, Augsburg, Bamberg, Regensburg und Ingolstadt. Der Warnstreik soll bis zum Abend dauern, in Nürnberg sogar die ganze Nacht. Die Gewerkschaft fordert für ihre 87.000 Beschäftigten einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag und mehr Geld. Die Arbeitgeber argumentieren, in der Corona-Krise gebe es zu wenige Mittel. Einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Beschäftigten im Nahverkehr lehnen sie ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 09:45 Uhr