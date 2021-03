Kreuzer zu Ermittlungen gegen Sauter: Eine Million Euro "eine unglaubliche Summe"

München: CSU-Fraktionschef Kreuzer geht davon aus, dass die Vorwürfe gegen den ehemaligen Justizminister Sauter bis Ende der Woche aufgeklärt werden. Das hat Kreuzer in der Rundschau im BR Fernsehen deutlich gemacht. Er habe Sauter heute noch einmal aufgefordert zu sagen, ob er als Anwalt an der Vermittlung von Corona-Schutzmasken beteiligt gewesen sei, welche Beträge geflossen seien und was er genau gemacht habe. Ob Sauter an Maskengeschäften tatsächlich rund eine Million Euro verdient habe, könne er derzeit nicht bestätigen. Das wäre ein unglaubliches Fehlverhalten, sagte der Fraktionschef. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hatte gegen Sauter Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung eingeleitet. 40 Beamte durchsuchten Räume des Abgeordneten. Auch der Landtag leitete ein Verfahren gegen Sauter ein. Die CSU-Spitze forderte ihn auf, alle Parteiämter niederzulegen und sein Landtagsmandat ruhen zu lassen.

Brüssel: Die Europäer sollen nach dem Willen der EU-Kommission im Sommer wieder reisen können - mit einem "Grünen Zertifikat" als Nachweis von Impfungen, Tests oder einer überstandenen Covid-Erkrankung. Das Konzept stellte Kommissionspräsidentin von der Leyen vor. Das Zertifikat soll digital und in Papierform kostenlos für jeden erhältlich sein. Ein QR-Code soll die Sicherheit und Echtheit garantieren. Nach harter Kritik am Impfstoffmangel will die EU-Kommission zudem nun strikter darauf achten, dass die Hersteller vorrangig die EU beliefern. Impfstoffexporte in Länder wie Großbritannien sollen notfalls schärfer beschränkt werden.

München: Die neuen Regeln für Corona-Selbsttests an den bayerischen Schulen stoßen bei Lehrer- und Elternverbänden auf harsche Kritik. Der Realschul-Lehrerverband betonte, Klassenzimmer seien keine Testzentren. Der Philologenverband bemängelte, das Konzept gehe von einem Idealzustand aus, den es in der Realität kaum geben werde. Auch der Bayerische Elternverband befürchtet, gemeinsame Testungen in der Schule könnten nie hygienische Bedingungen erfüllen. Nach dem Willen des Kultusministeriums sollen sich Schüler demnächst zwei Mal in der Woche freiwillig mit einem Nasenabstrich unter Anleitung einer Lehrkraft testen.

Washington: Nach ungewöhnlich harscher Kritik von US-Präsident Biden an Kremlchef Putin hat Russland seinen Botschafter in Washington nach Moskau beordert. Zur Begründung hieß es, man wolle gemeinsam die Beziehungen zwischen beiden Ländern erörtern, die sich in einer Sackgasse befänden. Biden hatte zuvor in einem Fernsehinterview auf die Frage, ob er denke, dass Putin ein Killer sei, wörtlich geantwortet: "Das tue ich". In Moskau löste das einen Sturm der Entrüstung aus. Parlamentspräsident Wolodin drohte, Angriffe auf Putin seien Angriffe auf das ganze Land.

Stuttgart: Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen mit Sondierungen zur Regierungsbildung begonnen. Vertreter der Partei trafen sich am Vormittag zunächst mit dem bisherigen Partner CDU. Am Nachmittag folgten Gespräche mit SPD und FDP. Ministerpräsident Kretschmann sprach im Anschluss von richtig spannenden und interessanten Gesprächen. Wörtlich sagte Kretschmann: "Jetzt haben wir eine echte Wahl". Eine zweite Runde der Sondierungsgespräche ist in der kommenden Woche geplant.

Bonn: Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka kann seine führende Marktposition weiter ausbauen. Das Bundeskartellamt gab grünes Licht für die Übernahme von 45 Filialen der Supermarktkette Real. Sechs weitere kann Edeka künftig betreiben, wenn Teilflächen an Wettbewerber vermietet oder eigene Standorte dort geschlossen werden. In 21 Fällen hatten die Wettbewerbshüter zu große Bedenken. Kartellamtspräsident Mundt betonte, Edeka müsse auf rund 30 Prozent der geplanten Übernahmen verzichten, damit Verbraucher auch weiterhin zwischen verschiedenen Händlern auswählen können.

München: Wegen millionenschweren Betrugs mit Corona-Soforthilfen und weiteren Taten hat das Landgericht einen Mann zu einer Haftstrafe von vier-einhalb Jahren verurteilt. Zudem soll der mehrfach vorbestrafte 31.Jährige in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte bleibt aber wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Im Mittelpunkt des Prozesses standen 91 Anträge auf Corona-Hilfen in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die der Mann vor einem Jahr in Bayern und anderen Bundesländern gestellt hatte - teils mit falschen Identitäten. Einem Sachbearbeiter in Bayern fiel die wiederkehrende Kontonummer auf.

New York: James Levine, einer der prominentesten amerikanischen Dirigenten, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigte inzwischen die New Yorker Metropolitan Oper. Dort war Levine über vier Jahrzehnte lang Musikdirektor. Von 1999 bis 2004 wirkte er als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker; dann wechselte er an die Spitze des Boston Symphony Orchestra. Seine letzten Lebensjahre waren überschattet vom Vorwurf junger Männer, sie seien von dem Dirigenten sexuell belästigt worden.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nur noch an den Alpen Schneeschauer