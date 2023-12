Kreuze in bayerischen Verwaltungsgebäuden dürfen hängen bleiben

Leipzig: Die Kreuze in den staatlichen Gebäuden in Bayern dürfen hängen bleiben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden und damit eine Klage des Bundes für Geistesfreiheit abgewiesen. Die Richter räumten zwar ein, dass mit der Aufhängung von Kreuzen gegen die Verpflichtung des Staates verstoßen wird, sich in weltanschaulichen und religiösen Fragen neutral zu verhalten. Dennoch liege kein Eingriff in die Grundrechte vor. Ministerpräsident Söder hatte 2018 dafür gesorgt, dass in allen Dienstgebäuden des Freistaats gut sichtbar ein christliches Kreuz hängen muss. Verwiesen wird auf die geschichtliche und kulturelle Prägung Bayerns. Der sogenannte Kreuzerlass war von Anfang an umstritten. Unter anderem übte der Münchner Kardinal Marx Kritik an der Entscheidung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 14:00 Uhr