Kreuze in bayerischen Gebäuden dürfen laut Urteil hängen bleiben

Leipzig: Die Kreuze in Bayerns staatlichen Gebäuden dürfen hängen bleiben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden und damit eine Klage des Bundes für Geistesfreiheit abgewiesen. Zur Begründung wurde mitgeteilt, der Kreuzerlass verletzte weder die Weltanschauungsfreiheit noch die staatliche Neutralitätspflicht. Bayerns Ministerpräsident Söder, der den Kreuzerlass 2018 verabschiedet hatte, zeigte sich zufrieden. Er sagte, das Kreuz sei ein Zeichen der christlichen und kulturellen Prägung Bayerns. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Streibl, begrüßte den Richterspruch ebenfalls. Damit sei sichergestellt, dass religiöse Symbole auch im öffentlichen Raum ihren Platz haben. Der Bund für Geistesfreiheit äußerte sich enttäuscht und kündigte weitere Rechtsmittel an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 17:00 Uhr