Kretschmers Russland-Vorschlag löst Kritik aus

Russland bringt 20.000 Zivilisten weg aus Cherson

Moskau: Russland hat in der besetzten Region Cherson inzwischen mehr als 20.000 Zivilisten auf die andere Seite des Flusses Dnipro geschickt. Der Vizechef der russischen Besatzungsverwaltung, Stremoussow, sagte in einem Radiointerview, man habe allen Einwohnern vorgeschlagen, diese Möglichkeit zu nutzen. Zugleich erklärte er, die Lage sei stabil und die Verteidigungslinien würden verstärkt. Beobachter berichten aber, dass die Position der russischen Truppen in der Region sich zuletzt verschlechtert habe. Das ukrainische Militär habe rund um Cherson die Versorgungswege der Russen zerstört. Das Institute for the Study of War in Washington teilte mit, Russland habe frisch mobilisierte und unerfahrene Soldaten auf der anderen Flussseite postiert, um eine ukrainische Gegenoffensive auf die Stadt Cherson aufzuhalten. Der Kremlchef Putin hatte die Region Cherson Ende September offiziell annektiert und zu russischem Staatsgebiet erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2022 18:00 Uhr