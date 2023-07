Kretschmer will pragmatischen Umgang mit der AfD

Meldungsarchiv - 25.07.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dresden: Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat sich in die Debatte über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD eingeschaltet. In der "Frankfurter Allgemeinen" von morgen plädiert Kretschmer für einen "pragmatischen Umgang" mit der AfD. Nach den Worten des CDU-Politikers ist eine "lupenreine Trennung" zu der Rechtsaußen-Partei nicht durchzuhalten. So reicht es nach Ansicht Kretschmers bei Sach-Entscheidungen auf kommunaler Ebene nicht aus, zu sagen: "Wir sind dagegen, weil die AfD dafür ist." Zugleich forderte er, den Wählern klar zu machen, was drohe, wenn die AfD an die Macht käme. CDU-Chef Merz hatte mit einem Interview zum Umgang mit der AfD viel - auch innerparteiliche - Kritik auf sich gezogen. Merz sah sich dadurch zu der Klarstellung genötigt, er strebe keine Zusammenarbeit mit der AfD an - auch nicht auf kommunaler Ebene.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 20:00 Uhr