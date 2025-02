Kretschmer und Voigt verteidigen Migrationskurs von Merz

Berlin: Bei einem Parteitag will die CDU heute die Migrationspläne von Kanzlerkandidat Merz offiziell beschließen. Vorgesehen sind Zurückweisungen an den Grenzen und dauerhafte Grenzkontrollen. Unterstützung kommt von mehreren CDU-Ministerpräsidenten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, wenn man das Thema Migration nicht kläre, werde der Rechtspopulismus weiter zunehmen. Thüringens Ministerpräsident Voigt sagte im Deutschlandfunk, der Frust bei den Wählern sei groß, weil sich die Politik nicht um die Alltagssorgen kümmere. Jetzt wüssten die Menschen, dass sich mit Merz etwas ändere. Gestern hatten viele zehntausend Menschen in deutschen Städten gegen die Migrationspolitik von CDU und CSU demonstriert. Bei der größten Demo in Berlin zählte die Polizei etwa 160.000 Teilnehmer.

