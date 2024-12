Kretschmer stellt sich in Sachsen zur Wiederwahl

Dresden: Rund dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Sachsen stellt sich Ministerpräsident Kretschmer am Vormittag im Landtag zur Wiederwahl. Der CDU-Politiker tritt als Kandidat einer schwarz-roten Minderheitsregierung an, der zehn Stimmen zur Mehrheit im Parlament fehlen. Um im ersten Wahlgang gewählt zu werden, braucht er deshalb Unterstützung aus anderen Fraktionen. Verhandlungen über eine Koalition mit dem BSW waren zwar gescheitert. Nach den Worten von Fraktionschefin Zimmermann ist die Abstimmung aber freigegeben: Jeder BSW-Abgeordnete solle nach seinem Gewissen entscheiden, sagte sie dem Deutschlandfunk. Die Stimmen der Grünen allein würden Schwarz-Rot nicht reichen; sie haben auch abgelehnt, Kretschmer zu unterstützen. Neben dem CDU-Politiker treten der fraktionslose Abgeordnete Matthias Berger und der AfD-Fraktions- und Landeschef Jörg Urban bei der Wahl an.

