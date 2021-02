Kretschmer sieht keine Chance für Osterurlaub

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hält daran fest, dass der Osterurlaub dieses Jahr wegen Corona ausfallen sollte. In der ARD sagte er gestern Abend, das Virus habe sich nicht verändert. Im Gegenteil, die Mutation sei wesentlich ansteckender. Das was bislang erreicht worden sei, sollte nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Kretschmer warnte zudem vor den Folgen schneller Lockerungen. Wörtlich sagte er: "Wir haben jetzt die Chance, dieses Virus auszutreten." Der CDU-Politiker machte dabei den Menschen Hoffnungen auf einen unbeschwerten Sommerurlaub. Dieser Weg werde zwar länger, aber letztlich erfolgreich sein. Dann bestünde die Chance, den Juni, Juli, August sowie den September in - so wörtlich - "großer Freude" zu erleben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 09:00 Uhr