Kretschmer lehnt Reisen an Ostern weiterhin ab

18.02.2021 01:00 Uhr

Dresden: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer bleibt dabei, dass Urlaubsreisen zu Ostern in diesem Jahr unterbleiben sollten. Kretschmer betonte in der ARD, das Corona-Virus habe sich nicht verändert. Im Gegenteil: die Mutationen seien sogar wesentlich ansteckender. Es müsse aufgepasst werden, das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Mit Blick auf Ostern stelle sich die Frage, ob das ganze Land in Bewegung sei und sich alles durchmische oder nicht. Zugleich betonte der sächsische Regierungschef, es tue ihm leid, wenn er Menschen Hoffnungen genommen habe. Er wolle das Gegenteil. Kretschmer erklärte, der Weg werde länger, könne aber erfolgreich gestaltet werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.02.2021 01:00 Uhr