Kretschmer fordert Verschärfung des Asylrechts

Solingen: Bundesagrarminister Özdemir fordert nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan eine Zeitenwende in der deutschen Türkei-Politik. Man habe im Umgang mit Putin gesehen, wozu es führe, wenn man sich eine Situation schönrede, sagte Özdemir in Solingen. Die Wiederwahl Erdogans habe konkrete Folgen für die Gesellschaft in Deutschland - unter anderem, weil viele in Deutschland tätige Imame von der türkischen Religionsbehörde entsandt würden. Özdemir kritisierte auch die Jubelfeiern und Auto-Korsos, die gestern in ganz Deutschland stattfanden. Wörtlich sagte er: "Die hupen, weil jemand eine Wahl gewonnen hat, der das Land in eine Art offenes Gefängnis verwandelt, während sie hier gleichzeitig die Vorzüge einer liberalen Demokratie genießen." Bei der Stichwahl hatte eine deutliche Mehrheit der wahlberechtigten Türken in Deutschland für Erdogan gestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2023 20:00 Uhr