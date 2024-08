Kretschmer fordert Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine

Dresden: Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat auch mit Blick auf den Bundeshaushalt eine Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine gefordert. Wörtlich sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Unterstützung ja, aber wir merken doch, dass wir an unsere Grenzen stoßen." Gleichzeitig bekräftigte Kretschmer, dass der Ukraine-Krieg aus seiner Sicht nicht auf dem Schlachtfeld beendet werde, sondern am Verhandlungstisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 01:00 Uhr