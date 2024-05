Kretschmer fordert konsequentes Vorgehen gegen "Feinde der Demokratie"

Berlin: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verurteilt eine zunehmende Gewalt in der Gesellschaft. Das hat der CDU-Politiker am Abend in der Sendung "Caren Miosga" im Ersten deutlich gemacht - mit Blick auf den brutalen Angriff auf den Dresdner SPD-Europaabgeordneten Ecke. Dieser war am Freitagabend von vier Männern angegriffen und zusammengeschlagen worden, als er Wahlplakate aufhing. Kretschmer sprach von Feinden der Demokratie und forderte ein konsequentes Vorgehen gegen die Täter. Er sagte wörtlich: "Es ist wirklich fünf vor zwölf."

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 01:00 Uhr