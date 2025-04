Kretschmer erwartet von künftiger Regierung Wende in der Migrationspolitik

Dresden: Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer erwartet von der künftigen Bundesregierung vor allem eine Wende in der Migrationspolitik. Ziel müsse es sein, die Zahl der einreisenden Migranten auf "wenige zehntausend" pro Jahr zu begrenzen, sagte Kretschmer im Deutschlandfunk. Diese könne man dann auch besser integrieren, ergänzte der CDU-Politiker. Die Union strebt an, auch Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen - und zwar im Rahmen geltenden Rechts. Sollte dies nicht möglich sein, plädiert Kretschmer dafür, Mehrheiten für entsprechende Änderungen des europäischen Rechts zu organisieren. Mit mehr Zurückweisungen an den Grenzen rechnet auch SPD-Chef Klingbeil. Er verwies auf verstärkte Grenzkontrollen. Dafür braucht es nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei aber mehr Geld und Personal für die Bundespolizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 08:00 Uhr