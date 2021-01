Kretschmer bringt Schließung von Kitas und Schulen ins Gespräch

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Politik mehren sich die Forderungen nach einem strikteren und längeren Lockdown. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte, die Infektionszahlen müssten hart und konsequent heruntergebracht werden. Deshalb sollten etwa im ÖPNV weniger Menschen fahren - zum Beispiel durch mehr Homeoffice. So könne man die Zahl der Kontakte reduzieren. Außerdem müsse darüber gesprochen werden, Kindergärten und Schulen komplett zu schließen, so Kretschmer. Er bestätigte - wie auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer - dass Bund und Länder bereits kommende Woche beraten wollen, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll. Ursprünglich war das Treffen für den 25. Januar angesetzt. Grund für die Terminänderung sind die weiter hohen Infektionszahlen sowie die Mutation des Corona-Virus in Großbritannien und Südafrika.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 12:00 Uhr