Kretschmann verurteilt Gewalt in Stuttgart

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat die Ausschreitungen in der vergangenen Nacht scharf verurteilt. Der Grünen-Politiker sprach von kriminellen Akten gegen Menschen und Sachen, die konsequent verfolgt und verurteilt gehörten. Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Kuhn erklärte, in seiner Stadt dürfe es keine rechtsfreien Räume geben. Die Polizei sieht allerdings keine politischen Motive hinter der Gewalt, sondern Angreifer aus der Partyszene und Krawall-Touristen. Die Ausschreitungen mit bis zu 500 Personen hatten begonnen nachdem ein 17-Jähriger kurz vor Mitternacht im Stuttgarter Schlossgarten in eine Drogenkontrolle geraten war. Sofort hätten sich hunderte Partygänger solidarisiert, Steine und Flaschen geworfen und auch Geschäfte geplündert. 19 Polizeibeamte wurden dabei verletzt, 24 Personen vorläufig festgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 20:00 Uhr