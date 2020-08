Kretschmann rät von Urlaub im Ausland ab

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat wegen der Corona-Pandemie vom Urlaub im Ausland abgeraten. Der Grünen-Politiker sagte, es sei zu kompliziert und auch nicht angemessen. In solchen Zeiten sei es am besten, einfach im Land zu bleiben und nicht in der Welt herumzureisen. Kretschmann selbst will in diesem Sommer in den Bayerischen Wald fahren. - Linken-Fraktionschef Bartsch sprach sich gegen eine Übernahme der Kosten von Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten aus. Es sei nicht akzeptabel, dass die Bundesregierung diese Kosten der Allgemeinheit aufbürden wolle. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach gab dagegen zu bedenken, dass die Hochrisikobereiten sich dann gar nicht testen lassen würden, wenn es auch noch etwas kosten würde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 09:45 Uhr