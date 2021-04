Kretschmann muss um Neuauflage der Koalition kämpfen

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann muss in seiner eigenen Partei um eine Neuauflage der Koalition mit der CDU kämpfen. Nach fast dreistündiger Diskussion vertagte der Landesvorstand völlig überraschend eine Entscheidung über den Partner für Koalitionsverhandlungen. Die Grünen-Landesvorsitzenden Detzer und Hildenbrand erklärten, eine Entscheidung mit solcher Tragweite für das Land und die Zukunft Baden-Württembergs erfordere ein gründliches und sorgfältiges Abwägen. Deshalb werde es zeitnah weitere Beratungen geben. Wie es in Parteikreisen in Stuttgart hieß, will Kretschmann unbedingt weiter mit der CDU regieren, im Vorstand gebe es aber Forderungen nach einem Ampelbündnis mit SPD und FDP. Auch Detzer und Hildenbrand hatten zuletzt intern für eine neue Dreierkoalition geworben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 12:00 Uhr