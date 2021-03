Kretschmann gewinnt in Baden-Württemberg, Dreyer in Rheinland-Pfalz

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Nach der ARD-Hochrechnung haben die Grünen in Baden-Württemberg die Landtagswahl klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Kretschmann kommt dabei auf 32,3 Prozent - das wäre ein Rekord-Ergebnis für die Grünen bei einer Landtagswahl in Deutschland. Die baden-württembergische CDU kommt nach aktuellen Zahlen nur noch auf 23,5 Prozent, schlechter haben die Christdemokraten im Südwesten bisher nie abgeschnitten. Die SPD ist aktuell drittstärkste Kraft mit 11,1 Prozent, gefolgt von der AfD mit 10,5 und der FDP mit 10,7 Prozent. SPD und FDP haben bereits angekündigt, mit den Grünen über eine Ampel-Koalition verhandeln zu wollen. Auch der bisherige Juniorpartner CDU will über eine weitere Koalition mit den Grünen sprechen. Kretschmann sagte, man werde sehen, was diese Gespräche ergeben. Auch bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein deutlicher Sieg der Regierungspartei ab. Dort liegt die SPD von Ministerpräsidentin Dreyer in der aktuellen Hochrechnung bei 35,7 Prozent. Die oppositionelle CDU kommt demnach auf 26,8 Prozent, die AfD liegt bei 9,6 Prozent. Die Grünen können mit 8 Prozent und die FDP mit 5,9 Prozent der Stimmen rechnen. Das dürfte für eine Fortsetzung der Regierung unter Führung der SPD reichen. Daran dürfte sich auch nichts ändern, wenn den Freien Wählern mit 6 Prozent den Einzug in den Landtag in Mainz gelingt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.03.2021 19:30 Uhr