Kretschmann eröffnet Tag 3 des Grünen-Parteitags

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen haben ihren Online-Parteitag fortgesetzt. Zum Auftakt des dritten Tages sprach Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. In seiner Rede sagte er, jede Zeit habe ihre Farbe - und die Farbe unserer Zeit sei grün. Der Bundesregierung attestierte Kretschmann ein Glaubwürdigkeitsproblem und sprach von "Lippenbekenntnissen zum Klimaschutz", etwa mit Blick auf die Benzinpreis-Debatte. Klimaschutz sei die Voraussetzung für Freiheit und Wohlstand, so Kretschmann. Auf dem Tagesprogramm heute steht die außenpolitische Ausrichtung der Grünen, am frühen Nachmittag soll die Schlussabstimmung über das Wahlprogramm stattfinden. Als Gast wird zudem die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja erwartet. An den vergangenen beiden Tagen hatte sich der Bundesvorstand der Partei in fast allen Abstimmungen mit seinen Vorstellungen durchgesetzt. Bundesgeschäftsführer Kellner wertete dies als Zeichen für die Geschlossenheit der Grünen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 11:00 Uhr