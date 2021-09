Kreta und Korsika sind keine Corona-Hochrisikogebiete mehr

Parteitag bestätigt Söder als CSU-Chef mit 87,6 Prozent

Nürnberg: CSU-Chef Söder ist mit knapp 88 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt bestätigt worden. Bei seiner ersten Wahl im Jahr 2019 hatte er noch über 91 Prozent bekommen. In seiner Nürnberger Rede attackierte Söder den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz. Bei der sogenannten Cum-Ex-Affäre des Finanzministers gebe es "unzählige Fragen und keine Antworten". Scholz wird verdächtigt, als Hamburger Bürgermeister Einfluss auf die steuerliche Behandlung einer in den Skandal verwickelten Bank genommen zu haben. Überdies erinnerte Söder in der Passage seiner Rede, in der er die Rolle der Polizei würdigte, an den - wie er sagte - "Bürgerkrieg im eigenen Land", den es beim G-20-Gipfeltreffen in Hamburg 2017 gegeben habe, als Scholz dort Regierungschef war. In seiner Nürnberger Rede machte Söder auch Wahlkampf gegen die FDP. Während "Rot-rot-grün" nach seinen Worten ein "scharf-linker Eintopf" wäre, ergäbe eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP eine "verdünnte Links-Suppe".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2021 18:00 Uhr