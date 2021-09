Kremlpartei liegt bei Parlamentswahl vorn

Das Wetter: Bewölkt, an den Alpen vereinzelt Regen, Höchstwerte 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, an den Alpen vereinzelt Regen, später am Tage mitunter sonnig. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen trocken und nach örtlichem Nebel Sonne und Wolken bei 12 bis 19 Grad, vor allem am Donnerstag oft sonnig bei 17 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 07:00 Uhr