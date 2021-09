Kremlpartei kommt wohl auf Zwei-Drittel-Mehrheit

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach der Parlamentswahl in Russland kann die Kremlpartei von Präsident Putin offenbar ihre klare Mehrheit in der Duma behaupten. Nachdem 85 Prozent der Wahllokale ihre Ergebnisse übermittelt haben, kommt "Geeintes Russland" auf fast 48 Prozent der Zweitstimmen. Bei den Direktmandaten liegen die Kandidaten der Partei in fast allen Bezirken vorne. Im Parlament werden nach derzeitigem Stand noch drei weitere Parteien vertreten sein, die bisher aber immer Initiativen der Kreml-Partei unterstützt haben. Zahlreiche Oppositionskandidaten waren von der Wahl ausgeschlossen worden. Die dreitägige Abstimmung war von Betrugsvorwürfen überschattet. Unabhängigen Beobachtern zufolge wurden massenhaft vorausgefüllte Stimmzettel abgegeben. Staatsbedienstete sollen zur Stimmabgabe gezwungen worden sein.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 20.09.2021 13:00 Uhr