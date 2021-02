Kremlkritiker Nawalny zu dreineinhalb Jahren Haft verurteilt

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Das Urteil gegen den Kremlkritiker Nawalny ist gefallen. Der 44-Jährige wurde vom Moskauer Stadtgericht zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Davon muss er wegen einer Haftverkürzung zweieinhalb Jahre verbüßen. Als Begründung gab das Gericht an, dass Nawalny gegen Bewährungsauflagen verstoßen und insgesamt sieben Mal die Meldepflicht bei den russischen Behörden verletzt habe. Er selbst wies das zurück und erklärte, er sei an den Terminen zur Behandlung in Deutschland wegen seiner Vergiftung mit dem Nervenmittel "Nowitschok" gewesen und kündigte an, auch aus dem Gefängnis heraus gegen Willkür zu kämpfen. Der Kremlgegner war 2014 wegen Geldwäsche zu dreineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Nawalny hatte das Urteil damals als politisch motiviert bezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 19:00 Uhr