Kremlkritiker Nawalny taucht in Strafkolonie wieder auf

Moskau: Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny ist wieder ausfindig gemacht worden. Wie seine Sprecherin auf X mitteilte, ist er in eine Strafkolonie in der sibirischen Stadt Charp nördlich des Polarkreises gebracht worden. Fast drei Wochen lang hatte von ihm jede Spur gefehlt, seine Anwälte konnten ihn nach eigenen Angaben seit dem 6. Dezember nicht mehr erreichen. Die Region, wo Nawalny sich jetzt aufhält, ist für ihre strengen Winter berüchtigt. Nawalnys Chefstratege erläuterte, es sei fast unmöglich dorthin zu gelangen oder auch nur Briefe dorthin zu schicken - das bedeute das höchstmögliche Maß an Isolation von der Welt. Bisher verbüßte Nawalny in einer Strafkolonie östlich von Moskau eine 19-jährige Haftstrafe, der Kreml wirft ihm Extremismus vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 20:00 Uhr