Kremlkritiker Nawalny nach Landung in Moskau festgenommen

Moskau: Der Kremlgegner Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau noch am Flughafen festgenommen worden. Auf dem Messenger-Dienst Telegram teilte sein Team mit, dass der 44-Jährige an der Passkontrolle abgeführt worden sei. Die Maschine aus Berlin war außerplanmäßig am Flughafen Scheremetjewo gelandet. In Wnukowo, wo er eigentlich ankommen sollte hatten sich Hunderte Anhänger und zahlreiche Journalisten versammelt. Die russische Justiz hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Nawalny war in Berlin behandelt worden, nachdem er Mitte August in Russland Opfer eines Attentats mit einem Nervengift geworden war. Am Abend forderte EU-Ratspräsident Michel die Freilassung Nawalnys. Die Festnahme sei inakzeptabel, schrieb er auf Twitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 22:00 Uhr