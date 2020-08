Kremlkritiker Nawalny ist laut Ärzten nicht transportfähig

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Omsk: Der vermutlich vergiftete russische Kremlkritiker Nawalny soll nun doch nicht nach Deutschland ausgeflogen werden. Seine Sprecherin teilte mit, die Ärzte verweigerten die Überstellung, obwohl Nawalnys Familie den 44-jährigen in der Berliner Charité behandeln lassen will. Die Mediziner hätten ihn für nicht transportfähig erklärt. Nawalny liegt seit gestern beatmet im Koma auf der Intensivstation der Klinik in Omsk. Er war mit schweren Vergiftungserscheinungen eingeliefert worden. Seine Sprecherin geht davon aus, dass er mit Gift im Tee kurz vor dem Abflug aus Sibirien gezielt vergiftet wurde. Nawalny ist einer der bekanntesten Oppositionellen in Russland und wurde bereits mehrmals Opfer von Anschlägen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 10:00 Uhr