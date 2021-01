Kremlgegner Nawalny muss in Haft

Nachrichtenarchiv - 18.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach seiner Rückkehr nach Russland muss der Oppositionspolitiker Nawalny zunächst bis Mitte Februar in Haft. Das verfügte ein Gericht am Nachmittag. Zur Begründung hieß es, Nawalny habe gegen Meldeauflagen verstoßen. Der Kreml-Kritiker selbst sprach von einer politischen Inszenierung und rief zu Protesten auf. Er war gestern von Deutschland nach Moskau geflogen und wurde bei seiner Ankunft festgenommen. Die EU-Staaten forderten in einer gemeinsamen Mitteilung die sofortige Freilassung Nawalnys. Regierungssprecher Seibert erklärte, man habe das Opfer eines Mordanschlags mit C-Waffen verhaftet und nicht die Täter. Nawalny war im August in Russland mit dem verbotenen Kampfstoff Nowitschok vergiftet und anschließend in Deutschland behandelt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 16:00 Uhr