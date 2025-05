Kreml will Forderung nach längerer Waffenruhe "prüfen"

Moskau: Die russische Regierung will den Vorschlag aus Europa und den USA für eine längere Waffenpause prüfen. Das meldeten russischen Staatsmedien unter Berufung auf Kreml-Sprecher Peskow. Man werde über die Forderung nachdenken, sagte er und wies gleichzeitig darauf hin, dass es sinnlos sei Moskau unter Druck zu setzen. In einer ersten Reaktion hatte Peskow die Äußerungen der Europäer als widersprüchlich und konfrontativ bezeichnet. In Kiew hatte sich am Nachmittag die sogenannte "Koalition der Willigen" mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Bei einem Telefonat mit US-Präsident Trump soll dieser zugesichert haben, die Vereinigten Staaten würden helfen, einen Waffenstillstand zu überwachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 22:00 Uhr