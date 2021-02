Kreml verteidigt Vorgehen der Polizei bei Nawalny-Protesten

Erste Abschlussklassen sind in den Wechselunterricht gestartet

München: Die ersten Abschlussklassen in Bayern sind in den Wechselunterricht gestartet. Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien, der Berufs- und Fachoberschulen werden seit heute wieder von Lehrkräften in den Schulen unterrichtet. Die Abschlussjahrgänge etwa von Mittel- oder Realschule bleiben erst mal im Distanzunterricht, weil deren Prüfungen später stattfinden. In Regionen mit vielen Mutations-Fällen sind hingegen alle Schüler weiterhin daheim: zum Beispiel in Stadt und Kreis Hof, Bayreuth sowie in der Stadt Weiden und den Landkreisen Wunsiedel und Neustadt an der Waldnaab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 13:00 Uhr