Kreml verschiebt offenbar Frist für Gas-Zahlungen in Rubel

Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland will die Zahlung für Gaslieferungen in den Westen in Rubel nun doch noch nicht morgen vollziehen. Der Kreml teilte mit, die Umstellung komme später. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse. Präsident Putin hatte angeordnet, dass ab dem kommenden Monat Gaslieferungen nur mehr in Rubel bezahlt werden können. Da Deutschland und andere Staaten dies ablehnen, wuchs die Befürchtung, dass auch die russischen Gaslieferungen bald gestoppt werden könnten. Bundeswirtschaftsminister Habeck rief daher vorsorglich heute früh die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Dies bedeutet, dass ein Krisenstab beim Wirtschaftsministerium zusammentritt, der aus Behörden und den Energieversorgern besteht. Es gibt insgesamt drei Krisenstufen. Im Notfall wären private Haushalte und soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser besonders geschützt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 14:00 Uhr