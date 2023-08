Kreml-treue Partei hält Attentat auf Prigoschin für möglich

Moskau: Der Vorsitzende der kreml-treuen Partei "Gerechtes Russland" hält ein Attentat als Ursache des Flugzeugabsturzes mit dem Söldnerführer Prigoschin für möglich. Prigoschin habe sich mit zu vielen Leuten angelegt - in Russland, der Ukraine und im Westen, schrieb Parteichef Mironow in seinem Telegram-Kanal. Es scheine jetzt, dass die Zahl seiner Feinde einen kritischen Punkt erreicht habe. Zuvor hatte Präsident Putin gesagt, die Ermittlungen zur Absturzursache dauerten und müssten abgewartet werden. Er würdigte Prigoschin als begabten Geschäftsmann, der im In- und Ausland Erfolge erzielt habe. Seiner Familie und den Angehörigen der anderen Wagner-Führungsmitglieder, die bei dem Absturz ums Leben gekommen waren, sprach Putin sein Beileid aus. Unterdessen hat das US-Verteidigungsministerium erklärt, man habe keine Hinweise darauf, dass das Flugzeug von einer Boden-Luft-Rakete getroffen wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 23:00 Uhr