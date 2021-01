Kreml spricht von "wenigen Menschen" bei Nawalny-Protesten

Großer Andrang an Corona-Teststationen in Schirnding

München: Wegen der strengeren Regeln für Einreisende aus Hochrisikostaaten ist der Andrang auf einige Corona-Teststationen groß. Besonders viele Menschen suchten die Station im oberfränkischen Schirnding an der deutsch-tschechischen Grenze auf. Bis heute Mittag ließen sich allein dort 1.200 Grenzgänger testen. Obwohl das Personal aufgestockt wurde, sei es zu langen Wartezeiten gekommen, teilte das Landratsamt Wunsiedel mit. Zeitweise hätten hunderte Menschen im Freien ausgeharrt. Weil viele andere Teststationen sonntags nicht öffnen, seien auch Pendler aus anderen Regionen nach Schirnding gefahren, so die Behörden. Morgen sollen dort weitere Teststrecken geöffnet werden, um den Andrang bewältigen zu können. Menschen aus Hochrisiko-Ländern müssen bei der Einreise nach Deutschland ab sofort einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Die Bundespolizei kontrolliert verstärkt an deutschen Flughäfen. An Landesgrenzen wird meist stichprobenartig kontrolliert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 16:00 Uhr