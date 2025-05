Kreml schlägt der Ukraine neue Verhandlung am Montag vor

Moskau: Im Ringen um eine dauerhafte Waffenruhe hat der Kreml der ukrainischen Seite eine weitere direkte Gesprächsrunde vorgeschlagen. Die Verhandlungen könnten kommenden Montag wieder in Istanbul stattfinden, sagte Außenminister Lawrow. Dort solle auch ein Memorandum vorgestellt werden, das die russische Position zu den - so wörtlich - "Grundursachen der Krise" und deren Überwindung darlegt. Laut dem Außenministerium in Moskau sind auch die USA über diesen Schritt informiert. Lawrow habe dazu mit seinem US-Kollegen Rubio telefoniert, hieß es. Die Ukraine reagierte mit Skepsis auf den Vorstoß. Verteidigungsminister Umerow erklärte sich zu einem Treffen bereit, forderte aber vorab die russischen Bedingungen für einen Frieden.

