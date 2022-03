Kreml lehnt weiter Treffen zwischen Putin und Selenskyj ab

Nachrichtenarchiv - 21.03.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Direkte Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind weiter nicht in Sicht. Die Regierung in Moskau hält die Voraussetzungen für ein Treffen der Präsidenten Putin und Selenskyj für nicht erfüllt. Kreml-Sprecher Peskow sagte, bislang habe es bei den Verhandlungen der Delegationen keine erhebliche Bewegung gegeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuletzt wiederholt erklärt, er sei bereit, Putin direkt zu treffen. Aus verschiedenen Teilen der Ukraine werden auch heute wieder Angriffe gemeldet. In der Hauptstadt Kiew wurden Wohnhäuser und ein Einkaufszentrum beschossen. Dabei kamen nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen ums Leben. Wie auf Bildern zu sehen ist, sind von dem modernen Einkaufszentrum nur Trümmer übrig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.03.2022 13:15 Uhr