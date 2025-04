Kreml kündigt Feuerpause in der Ukraine an

Moskau: Russlands Präsident Putin hat eine einseitige Waffenruhe in der Ukraine angekündigt. Laut Kreml gilt diese drei Tage lang - von der Nacht auf den 8. Mai bis zur Nacht auf den 11. Mai. Anlass ist der 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, der in Russland begangen wird. Sollte die Ukraine gegen die Waffenruhe verstoßen, werde Russland "angemessen und wirksam" reagieren, wie es in der Mitteilung wörtlich heißt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 14:00 Uhr