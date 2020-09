Kreml-Kritiker Nawalny wurde zweifelsfrei mit Nervenkampfstoff vergiftet

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der russische Regierungskritiker Nawalny ist nach Angaben der Bundesregierung mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden. Das erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Bei dem 44-Jährigen sei demnach "der zweifelsfreie Nachweis" eines Stoffes aus der Nowitschok-Gruppe erbracht worden. Nawalny wird derzeit in der Berliner Charite behandelt. Er war am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland zur ärztlichen Behandlung nach Berlin gebracht worden. Auf Twitter schrieb Seibert, es handle sich um einen "bestürzenden Vorgang", dass Nawalny in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden sei. Die Bundesregierung verurteile diesen Angriff auf das Schärfste.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2020 16:00 Uhr