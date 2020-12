Kreml-Kritiker Nawalny telefoniert mit mutmaßlichem Attentäter

Arzneimittelbehörde und EU erlauben Impfstoff von Biontech/Pfizer

Brüssel: Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer darf in der Europäischen Union angewendet werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte am Abend, die Impfungen könnten am 27. Dezember beginnen. Sie stellte die Zulassung weiterer Impfstoffe in Aussicht. Wie erwartet, soll als nächstes das Serum des US-Herstellers Moderna zugelassen werden, und zwar am 6. Januar. Zuvor hatte die EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Biontech-Pfizer-Impfstoffs empfohlen. Wie Gesundheitsminister Spahn twitterte, werden die Impfungen in Deutschland am Sonntag losgehen. Zunächst sollen die Bewohner von Pflegeheimen geschützt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2020 19:00 Uhr