Kreml-Kritiker Nawalny soll in Deutschland behandelt werden

Omsk: Der lebensgefährlich erkrankte Kreml-Kritiker Nawalny soll zur Behandlung nach Deutschland gebracht werden. Das haben russische Oppositionelle bestätigt. Demnach soll Nawalny mit einer Sondermaschine vermutlich nach Berlin geflogen werden. Seine Sprecherin nannte zwar kein konkretes Ziel, bestätigte aber, dass der 44-Jährige nicht länger in der sibirischen Stadt Omsk bleiben wird. Sie machte neben fehlenden Behandlungsmöglichkeiten auch Sicherheitsgründe geltend. Nach Angaben seiner Sprecherin wurde Nawalny vergiftet. Bundeskanzlerin Merkel hatte am Abend die Behandlung des Regierungskritikers in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Während ihres Besuchs in Frankreich sagte Merkel, es müsse geklärt werden, wie es zu der Erkrankung Nawalnys gekommen sei. Die Berliner Charite hat bereits zugesagt, den Patienten aufzunehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 21:15 Uhr