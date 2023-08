Kreml-Kritiker Nawalny muss viele weitere Jahre in Haft

Meldungsarchiv - 04.08.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Der russische Kremlkritiker Nawalny ist zu einer weiteren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Gericht verhängte unter anderem wegen Extremismusvorwürfen 19 Jahre Haft. Wie russische Medien berichten, schließt das Urteil die bisherigen Haftstrafen gegen Nawalny mit ein. Der Kritiker von Präsident Putin sitzt bereits in einem Straflager. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in dem Hochsicherheitsgefängnis südöstlich von Moskau statt. Die Prozess-Serie gegen Nawalny gilt als politisch motiviert. Bundesaußenministerin Baerbock sprach in einer ersten Reaktion von "Willkürjustiz" und "blankem Unrecht". Die Europäische Union bezeichnete das Urteil als inakzeptabel und kritisierte das Verfahren als "Scheinprozess".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2023 21:00 Uhr