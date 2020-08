Kreml-Kritiker Nawalny ist in Deutschland eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 22.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Omsk: Der im Koma liegende Kreml-Kritiker Nawalny ist vor kurzem in Deutschland eingetroffen. In Berlin soll er in der Charite behandelt werden. Zuvor hatten russische Ärzte eine Ausreise immer wieder verweigert. Nawalnys Angehörige gehen davon aus, dass der 44-Jährige am Donnerstag auf einem Inlandsflug nach Moskau vergiftet wurde. Die Ärzte in Omsk hatten hingegen erklärt, kein Gift im Körper gefunden zu haben. Sie diagnostizierten stattdessen eine Stoffwechselstörung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2020 09:00 Uhr