Kreml-Kritiker Nawalny ist erneut in Isolationshaft

Moskau: Der inhaftierte russische Kremlkritiker Nawalny ist nach eigenen Angaben erneut in Isolationshaft. Nawalny teilte in den sozialen Medien mit, er sei wegen angeblicher Protokollverstöße für sieben Tage in eine Einzelzelle geschickt worden. Der 47jährige ist seit drei Jahren im Gefängnis, erst im Dezember war er in ein abgelegenes Straflager in der Arktis verlegt worden. Nawalny gilt als einer der größten politischen Gegner von Präsident Putin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2024 03:00 Uhr