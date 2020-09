Kreml-Kritiker Nawalny ist aus Berliner Klinik entlassen

Nachrichtenarchiv - 23.09.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist gestern aus der stationären Behandlung in der Berliner Charite entlassen worden. Das teilte die Klinik heute mit. Nawalny war dort wegen einer Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff seit Ende August behandelt worden. Nun habe sich Nawalnys Gesundheitszustand soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ärzte teilten weiter mit, man halte eine vollständige Genesung für möglich. Mögliche Langzeitfolgen seiner schweren Vergiftung könnten aber erst im weiteren Verlauf beurteilt werden. Von seinem einmonatigen Aufenthalt habe Nawalny 24 Tage auf der Intensivstation zugebracht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Oppositionelle in Russland mit einem Nervenkampfstoff vergiftet wurde, und vermutet den russischen Staat hinter dem Attentat. Der Kreml bestreitet das.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 10:00 Uhr