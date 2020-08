Kreml-Kritiker Nawalny in Berliner Charite eingeliefert

Nachrichtenarchiv - 22.08.2020 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der lebensgefährlich erkrankte russische Regierungs-Kritiker Nawalny ist in der Charite eingeliefert worden. Ein Rettungswagen hatte ihn - begleitet von mehreren Polizeifahrzeugen - vom Flughafen Tegel in die Uniklinik gebracht. Nawalnys Zustand sei stabil, teilte die Organisation "Cinema for Peace" mit, die den Flug nach Berlin organisiert hatte. Seitens der Charite hieß es, der 44-Jährige werde jetzt untersucht, das werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Nawalny war am Donnerstag ins Koma gefallen und wurde bisher in der sibirischen Stadt Omsk in einer Klinik behandelt. Seine Angehörigen und Mitarbeiter gehen davon aus, dass der Oppositionspolitiker vergiftet wurde. Die russischen Ärzte hatten hingegen erklärt, Nawalny habe eine Stoffwechselstörung und sei nicht transportfähig. In der Nacht konnte er dann aber doch mit einem medizinischen Spezialflugzeug nach Berlin gebracht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.08.2020 16:15 Uhr