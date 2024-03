Kreml-Kritiker Nawalny auf Friedhof in Moskau beerdigt

Moskau: Zwei Wochen nach seinem Tod in einem russischen Straflager ist der Kreml-Kritiker Nawalny in der russischen Hauptstadt beerdigt worden. Er wurde auf dem Borissowskoje-Friedhof im Südosten Moskaus beigesetzt. Etwa 2.000 Menschen hatten sich zuvor an einer nahe gelegenen Kirche versammelt. Dort fand eine Trauerfeier für Nawalny statt. Auch der deutsche Botschafter in Moskau, Graf Lambsdorff, sowie Vertreter anderer Länder nahmen teil. Nawalnys Witwe und Kinder reisten aus Sorge um die eigene Sicherheit nicht an. Sie befinden sich im Ausland. Nach der Beisetzung Nawalnys skandierte eine Menschenmenge in der Nähe des Friedhofs "Nein zum Krieg". Die Polizei schritt bisher nicht ein. Schon am frühen Morgen hatten zahlreiche Einsatzfahrzeuge Stellung bezogen. Auch das mobile Internet wurde nach russischen Medienberichten gedrosselt. Der Kreml hatte vor der Teilnahme an "nicht genehmigten" Versammlungen gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 16:00 Uhr